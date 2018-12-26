ШАГ 4
Сделай Первый Заказ
Посмотри видео и сделай 1й заказ
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Позвони своему наставнику и обсуди с ним следующее:
1. Какие результаты по здоровью тебя интересуют:
– Меньше болеть, – Похудеть, – Лучше высыпаться,
– Меньше уставать, – Улучшить результаты в спорте.
2. Какие продукты по уходу ты хочешь включить в 1й заказ
3. Учитывай выгоду от актуальных акций и промо при старте
Актуальные каталоги и Справочник тебе в помощь!
посмотри видео Как сделать и оплатить заказ LR >>>
BASIC • Базовый набор
ВЫБИРАЯ БАЗОВЫЙ НАБОР, ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ:
PRO • Профессиональный набор
ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР, ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ:
ВАЖНО! Старт от БАЗОВОГО или ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО набора дает тебе не только продукцию для дегустации и демонстрации, но и право на переход в 3-й МОДУЛЬ. При старте ниже Базового мы квалифицируем твой старт не как на развитие бизнеса, а как старт человека пока только разбирающегося и изучающего продукцию, и не готового к развитию действий, которые приводят к доходам от компании LR.
Описание Первого Заказа
Первый заказ осуществляется при регистрации нового партнера через Личный кабинет спонсора, либо отправкой Бланка первого заказа ( см. Дополнительные материалы)
При старте в компании LR есть минимальный порог входа: старт на 2.999 рублей.
Существует 2 варианта старта: БАЗОВЫЙ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ.
1. БАЗОВЫЙ СТАРТ:
Любая продукция на сумму от 2.999 руб. ( с НДС) по партнерской цены.
Получаете Набор Печатных Материалов ( Каталог Collection + Бланк Партнерского Договора + Бланк Первого заказа) – символической стоимостью 1 руб.
При БАЗОВОМ старте последовательность при регистрации online не меняется!
Оплата БАЗОВОГО старта осуществляется, после получения партнером Партнерского номера и Счета на оплату Первого заказа от компании LR по электронной почте, указанной при регистрации.
Способы оплаты: Qiwi кошелек ( QIWI Wallet), QIWI терминалы , оплата Пластиковыми картами по реквизитам LR в счете, банковский перевод. (Инструкции в Дополнительных материалах)
Доставка по России стоит 150 или 300 рублей в зависимости от региона и близости к региональным Центрам Продаж. При единовременном заказе от 5500 рублей – в любую точку России заказ идет БЕСПЛАТНО за счет компании. Компания доставщик доставляет продукцию строго в руки на адрес, указанный при заказе. Вступать в финансовые отношения с доставкой – НЕ НУЖНО!
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ от 7900 руб.
Состав: Алоэ Вера ALOE VIA Набор «Первая помощь», Парфюмерный набор Старбокс, расширенный Комплект Печатных материалов: Каталог Collection, Партнерский Прайс-лист, Партнерский Договор, Бланк Первого Заказа, Презентация Компании LR, LR Карьерный план, Список контактов.
Стоимостью 3.000 руб. (с НДС) ( со скидкой 34%, повышенные 100 баллов)
+
ПЛЮС – любая продукции по партнерской цене на сумму не менее 4.900 руб. (с НДС)
ИЛИ
Один – Два или Все Три Набора с дополнительными баллами и скидками 37%%!
При ПРОФ СТАРТЕ online последовательность при регистрации:
– Вносим данные на нового партнера;
– В онлайн заказ добавляем ТОЛЬКО артикул: 80389-40 ПРОФ.СТАРТ.
– Выбираем способ оплаты через QIWI: оплатить картой сразу нельзя!
– Закрываем заказ. Новому партнеру придет подтверждение заказа и Партнерский номер!
!!! Предупреждаем партнера, что этот первичный ПРОФзаказ оплачивать не надо!!!
– Заполняем Бланк Первого заказа в ручную, или в программе ACROBAT Reader, (или аналогичными для работы с PDF файлами).
На второй странице Бланка Первого Заказа можно указать дополнительно любую продукцию для заказа от 4900 руб.
ИЛИ воспользоваться ТОЛЬКО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАРТОМ готовыми Наборами от Компании LR по скидками: 25-29 %%.
Заполняем и отправляем бланк на эл.почту:
order.ru@lrworld.com (в Контактный Центр) или в Центры продаж городов ( в разделе КОНТАКТЫ – конкректные е-mail адреса Центров) с темой письма:
«Профессиональный старт – RU********» (- номер новичка)
Оплату надо совершить в течении суток после получения электронного счета от компании на личный е-mail Нового партнера.
Доставка по России в любую точку России ПРОФ заказа идет БЕСПЛАТНО за счет компании. Компания доставщик доставляет продукцию строго в руки на адрес, указанный при заказе.
Вступать в финансовые отношения с доставкой – НЕ НУЖНО!
Описание Профессиональных Наборов
В наборе:
Старбокс с набором всех парф.ароматов,
Алоэ Вера БОКС ( 2 крема + спрей Скорая Помощь)
Набор медиа материалов ( Каталоги, Прайсы, Брошюры для старта)
3х Питьевой Гель со вкусом персика,
1х ПроБаланс Компалекс минералов и микроэлементов
2х Майнд Мастер (Красная или Зеленая Формула на выбор)
Стоимость: 8.869 рублей (по партнерской цене 12.925 руб.)
СО СКИДКОЙ 32%
250 баллов
В наборе:
Старбокс с набором всех парф.ароматов,
Алоэ Вера БОКС ( 2 крема + спрей Скорая Помощь)
Набор медиа материалов ( Каталоги, Прайсы, Брошюры для старта)
Алоэ Вера Зубная паста-гель,
Шампунь AV для волос и тепа,
Восстанавливающий шампунь AV для волос
Восстанавливающая маска для волос
Шариковый дезодорант AV
Волшебная пузырьковая маска
Очищающий скраб для лица
Мятое крем-мыло AV для рук
Расслабляющий термолосьон
Активизирующий дневной крем
Очищающий тоник для лица
Стоимость: 8.769 рублей (по партнерской цене 12.892 руб.)
СО СКИДКОЙ 32%
250 баллов
В наборе:
Старбокс с набором всех парф.ароматов,
Алоэ Вера БОКС ( 2 крема + спрей Скорая Помощь)
Набор медиа материалов ( Каталоги, Прайсы, Брошюры для старта)
Набор для очищения нормальной кожи
(устройство ZEITGARD + щетка + средство для очищения)
Очищающий крем для чувствительной кожи,
Щетка для чувствительной кожи
Дорожный футляр
Стоимость: 13.699 рублей (по партнерской цене 19.040 руб.)
СО СКИДКОЙ 31%
300 баллов