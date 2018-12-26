Сделай Первый Заказ

При ПРОФ СТАРТЕ online последовательность при регистрации:

– Вносим данные на нового партнера;

– В онлайн заказ добавляем ТОЛЬКО артикул: 80389-40 ПРОФ.СТАРТ.

– Выбираем способ оплаты через QIWI: оплатить картой сразу нельзя!

– Закрываем заказ. Новому партнеру придет подтверждение заказа и Партнерский номер!

!!! Предупреждаем партнера, что этот первичный ПРОФзаказ оплачивать не надо!!!

– Заполняем Бланк Первого заказа в ручную, или в программе ACROBAT Reader, (или аналогичными для работы с PDF файлами).

На второй странице Бланка Первого Заказа можно указать дополнительно любую продукцию для заказа от 4900 руб.

ИЛИ воспользоваться ТОЛЬКО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАРТОМ готовыми Наборами от Компании LR по скидками: 25-29 %%.

Заполняем и отправляем бланк на эл.почту:

order.ru@lrworld.com (в Контактный Центр) или в Центры продаж городов ( в разделе КОНТАКТЫ – конкректные е-mail адреса Центров) с темой письма:

«Профессиональный старт – RU********» (- номер новичка)

Оплату надо совершить в течении суток после получения электронного счета от компании на личный е-mail Нового партнера.

Доставка по России в любую точку России ПРОФ заказа идет БЕСПЛАТНО за счет компании. Компания доставщик доставляет продукцию строго в руки на адрес, указанный при заказе.

Вступать в финансовые отношения с доставкой – НЕ НУЖНО!