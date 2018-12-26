ШАГ 4
Сделай Первый Заказ

Посмотри видео и сделай 1й заказ

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Позвони своему наставнику и обсуди с ним следующее:
1. Какие результаты по здоровью тебя интересуют:
– Меньше болеть, – Похудеть, – Лучше высыпаться, 
– Меньше уставать, – Улучшить результаты в спорте.
2. Какие продукты по уходу ты хочешь включить в 1й заказ
3. Учитывай выгоду от актуальных акций и промо при старте

Актуальные каталоги и Справочник тебе в помощь!

посмотри  видео  Как сделать и оплатить заказ LR >>>

BASIC • Базовый набор

ВЫБИРАЯ БАЗОВЫЙ НАБОР, ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Специальное обучение
  • Cash Back 3%
  • Тренинг “Быстрый старт в LR”
  • Статус “Ключевой партнер”

PRO • Профессиональный набор

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР, ВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Специальное обучение
  • Cash Back 3%
  • Тренинг “Быстрый старт в LR”
  • Статус “Ключевой партнер”

ВАЖНО! Старт от БАЗОВОГО или ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО набора  дает тебе не только продукцию для дегустации и демонстрации, но и право на переход в 3-й МОДУЛЬ.  При старте ниже Базового мы квалифицируем твой старт не как на развитие бизнеса, а как старт человека пока только разбирающегося и изучающего продукцию, и не готового к развитию действий, которые приводят к доходам от компании LR.

Описание Первого Заказа

Первый заказ осуществляется при регистрации нового партнера через Личный кабинет спонсора, либо отправкой Бланка первого заказа ( см. Дополнительные материалы)

При старте в компании LR есть минимальный порог входа: старт на 2.999 рублей.

Существует 2 варианта старта: БАЗОВЫЙ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ.

 

 

1. БАЗОВЫЙ СТАРТ

Любая продукция на сумму от 2.999 руб. ( с НДС) по партнерской цены.
Получаете Набор Печатных Материалов ( Каталог Collection + Бланк Партнерского Договора + Бланк Первого заказа) – символической стоимостью 1 руб.

При БАЗОВОМ старте последовательность при регистрации online не меняется!

Оплата БАЗОВОГО старта осуществляется, после получения партнером Партнерского номера и Счета на оплату Первого заказа от компании LR по электронной почте, указанной при регистрации.

 

 

 

Способы оплаты: Qiwi кошелек ( QIWI Wallet), QIWI терминалы , оплата Пластиковыми картами по реквизитам LR в счете, банковский перевод. (Инструкции в Дополнительных материалах)

Доставка по России стоит 150 или 300 рублей в зависимости от региона и близости к региональным Центрам Продаж. При единовременном заказе от 5500 рублей – в любую точку России заказ идет БЕСПЛАТНО за счет компании. Компания доставщик доставляет продукцию строго в руки на адрес, указанный при заказе. Вступать в финансовые отношения с доставкой – НЕ НУЖНО!

 

 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ от 7900 руб. 

Состав: Алоэ Вера ALOE VIA Набор «Первая помощь», Парфюмерный набор Старбокс, расширенный Комплект Печатных материалов: Каталог Collection, Партнерский Прайс-лист, Партнерский Договор, Бланк Первого Заказа, Презентация Компании LR, LR Карьерный план, Список контактов.

Стоимостью 3.000 руб. (с НДС) ( со скидкой 34%, повышенные 100 баллов)

+
ПЛЮС – любая продукции по партнерской цене на сумму не менее 4.900 руб. (с НДС)

ИЛИ

Один – Два или Все Три Набора с дополнительными баллами и скидками 37%%! 

При ПРОФ СТАРТЕ online последовательность при регистрации:
– Вносим данные на нового партнера;

– В онлайн заказ добавляем ТОЛЬКО артикул: 80389-40 ПРОФ.СТАРТ.

– Выбираем способ оплаты через QIWI: оплатить картой сразу нельзя!

– Закрываем заказ. Новому партнеру придет подтверждение заказа и Партнерский номер!

!!! Предупреждаем партнера, что этот первичный ПРОФзаказ оплачивать не надо!!!

– Заполняем Бланк Первого заказа в ручную, или в программе ACROBAT Reader, (или аналогичными для работы с PDF файлами).

На второй странице Бланка Первого Заказа можно указать дополнительно любую продукцию для заказа от 4900 руб.

ИЛИ воспользоваться ТОЛЬКО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАРТОМ готовыми Наборами от Компании LR по скидками: 25-29 %%.

 

Заполняем и отправляем бланк на эл.почту:

order.ru@lrworld.com (в Контактный Центр) или в Центры продаж городов ( в разделе КОНТАКТЫ – конкректные е-mail адреса Центров) с темой письма:

«Профессиональный старт – RU********» (-  номер новичка)

Оплату надо совершить в течении суток после получения электронного счета от компании на личный е-mail Нового партнера.

 

Доставка по России в любую точку России ПРОФ заказа идет БЕСПЛАТНО за счет компании. Компания доставщик доставляет продукцию строго в руки на адрес, указанный при заказе.

Вступать в финансовые отношения с доставкой – НЕ НУЖНО!

Описание Профессиональных Наборов

В наборе:

Старбокс с набором всех парф.ароматов,

Алоэ Вера БОКС ( 2 крема + спрей Скорая Помощь)

Набор медиа материалов ( Каталоги, Прайсы, Брошюры для старта)

3х Питьевой Гель со вкусом персика,

1х ПроБаланс Компалекс минералов и микроэлементов

2х Майнд Мастер (Красная или Зеленая Формула  на выбор)

 

Стоимость: 8.869 рублей (по партнерской цене 12.925 руб.)
СО СКИДКОЙ 32%

250 баллов

В наборе: 

Старбокс с набором всех парф.ароматов,

Алоэ Вера БОКС ( 2 крема + спрей Скорая Помощь)

Набор медиа материалов ( Каталоги, Прайсы, Брошюры для старта)

Алоэ Вера Зубная паста-гель,

Шампунь AV для волос и тепа,

Восстанавливающий шампунь AV для волос

Восстанавливающая маска для волос

Шариковый дезодорант AV

Волшебная пузырьковая маска

Очищающий скраб для лица

Мятое крем-мыло AV для рук

Расслабляющий термолосьон

Активизирующий дневной крем

Очищающий тоник для лица

Стоимость: 8.769 рублей (по партнерской цене 12.892 руб.)
СО СКИДКОЙ 32%

250 баллов

В наборе:

Старбокс с набором всех парф.ароматов,

Алоэ Вера БОКС ( 2 крема + спрей Скорая Помощь)

Набор медиа материалов ( Каталоги, Прайсы, Брошюры для старта)

Набор для очищения нормальной кожи

(устройство ZEITGARD + щетка + средство для очищения)

Очищающий крем для чувствительной кожи,

Щетка для чувствительной кожи

Дорожный футляр

 

Стоимость: 13.699 рублей (по партнерской цене 19.040 руб.)
СО СКИДКОЙ 31%
300 баллов

 

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Дополнительная информация к модулю:

Бланк Первого Заказа

Заполнение 1 Заказа

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